Addio al giornalista Alessandro Sacco, il cordoglio della SSCNapoli

Così scrive su twitter il club partenopeo dopo la notizia della scomparsa di Alessandro Sacco, direttore de Il Napoli On Line

TuttoNapoli.net

"Il Napoli abbraccia la famiglia Sacco per la scomparsa di Alessandro, giornalista apprezzato e stimato per competenza e professionalità", così scrive su twitter il club partenopeo dopo la notizia della scomparsa di Alessandro Sacco, direttore de Il Napoli On Line e da anni al seguito della squadra azzurra.