Sky, Di Canio: "Quello di Bisseck è rigore grande come una casa". La replica di Bergomi

L'Inter non approfitta del pareggio del Napoli a Parma, facendosi riprendere sul 2-2 in casa dalla Lazio. Decisivo il rigore assegnato ai biancocelesti per fallo di mano del difensore nerazzurro Bisseck. Dell'episodio ne hanno parlato anche negli studi di Sky Sport. L'ex attaccante del Napoli Paolo Di Canio, oggi opinionista dell'emittente satellitare: "Rigore grande come una casa, ma per l'atteggiamento più che per il braccio in sé e per sé. Fosse rimasto col polso attaccato, quello che fa volume. Poi lo stacca pure per istinto... Questo è atteggiamento, è sapersi comportare a livello di tattica difensiva: ti pianti a terra, mani dietro. E invece salta: non capisco il salto che fa".

L'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi risponde così dando la sua prospettiva sull'episodio: "Salta perché pensa che calci in porta e non al pallonetto. Si torna sempre al discorso di dover stare in queste posizioni innaturali, con le mani dietro".