Parma-Napoli 0-0, le pagelle: Lukaku delude, Anguissa ci prova. Guizzo Neres, alla distanza McTominay

Meret 6,5 - Bella risposta sul destro di Sohm. Replica nella ripresa.

Di Lorenzo 5,5 - Si propone ma non arriva quasi mai il pallone con i tempi giusti.

Rrahmani 6,5 - Bonny e’ vivace in avvio, poi gli prende le misure e lo contiene.

Olivera 6 - Il Parma prova a prenderlo in velocità, ma risponde bene.

Spinazzola 6 - Qualche buona sortita ma timido in alcune situazioni in area. Si trova spesso a dover inventare qualcosa, ma non può far molto. Dall’86 Mazzocchi sv -

McTominay 6,5 - Parte a ritmo basso, poi cresce col passare dei minuti finali. Un miracolo di Suzuki gli nega un gran gol.

Gilmour 5- Si abbassa per impostare ma sbaglia diverse situazioni. Dall’69 Billing 6 - Entra a fare densità.

Anguissa 6,5 - Meraviglioso nella giocata al 33’ col palo che gli nega un gran gol. Recupera diversi palloni e prova a dare una scossa ai suoi.

Politano 6 - Ha spazio e mette qualche pallone interessante. Sfiora il gol con un cross sbagliato. Dall’80’ Ngonge sv -

Raspadori 5,5 - Cerca palloni giocabili ma la difesa del Parma collassa bene verso il centro. Meno ficcante rispetto alle ultime uscite. Dall’69 David Neres sv - Dall’80 David Neres 6- Si era conquistato il rigore della possibile vittoria.

Lukaku 4 - Fatica a trovare spazi, perde diversi duelli fisici. Nella partita più importante, sparisce totalmente dal campo. Dall’80’ Simeone sv -

Conte 6 - Una sofferenza atroce. Atroce.