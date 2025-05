Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: comincia la 37ª giornata di Serie A

vedi letture

In questo sabato 17 maggio comincia la 37ª giornata di Serie A con Genoa-Atalanta alle ore 20:45. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 17 MAGGIO

13.00 Milan-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Juventus-Empoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Cagliari-Empoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Monza-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Celtic-St. Mirren (Scottish Premiership) - MOLA

15.00 Foggia-Messina (Playout Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.30 Diretta Gol Bundesliga - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.30 Hoffenheim-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

16.30 Porto-Nacional (Campionato portoghese) - DAZN

16.30 Braga-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

16.30 Sporting-Vitoria Guimaraes (Campionato portoghese) - DAZN

17.15 Catanzaro-Cesena (Playoff Serie B) - DAZN

17.30 Pro Vercelli-Pro Patria (Playout Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Juventus-Roma (Finale Coppa Italia femminile) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.30 Huesca-Elche (Segunda Division) - DAZN

19.00 OFI-Olympiacos (Finale Coppa di Grecia) - MOLA

19.15 Lokomotiva Zagabria-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - MOLA

19.30 Juve Stabia-Palermo (Playoff Serie B) - DAZN

20.00 SPAL-Milan Futuro (Playout Serie C) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.00 Triestina-Caldiero (Playout Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.00 Lucchese-Sestri Levante (Playout Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Padova-Virtus Entella (Supercoppa Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Montreal Impact-Toronto (MLS) - APPLE TV

20.45 Genoa-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

22.30 New York City-New York Red Bulls (MLS) - APPLE TV