Allerta Ucraina, la crisi con la Russia stoppa il calcio? De Zerbi e Shakhtar al sicuro in Turchia

Sta diventando uno scenario sempre più realistico, ed estremamente temibile, la possibile invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Con questi venti di guerra, il nostro Ministero degli Esteri - come molti altri governi - ha invitato i cittadini italiani a lasciare Kiev il prima possibile in vista di una possibile escalation. E questo porta all’aspetto “calcistico”.

Ad allenare una squadra ucraina, lo Shakhtar Donetsk, c’è Roberto De Zerbi. Attualmente - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la squadra si trova in Turchia, a Belek, nella regione costiera dell’Antalya. Il campionato è fermo e ricomincerà - dovrebbe ricominciare - il 25 febbraio e lì lo Shakhtar sta tenendo il suo ritiro invernale. Con De Zerbi ci sono altri otto italiani nello staff ma le indicazioni della Farnesina per ora sono solo un avvertimento, perché il gruppo si trova in Turchia. Il problema potrebbe porsi il 20 febbraio, quando come da programma lo Shakhtar tornerà in Patria per avvicinarsi alla partita di campionato del 26 in casa del Metalist. Si attendono le decisioni della federazione calcistica ucraina, organo che fa riferimento alla politica. E dalla politica per il momento c’è molta cautela.