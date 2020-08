Arbitri, per Giacomelli (che fece infuriare il Napoli con l’Atalanta) un altro anno in deroga

La classe arbitrale, tanto criticata nel corso dell'ultima stagione, si prepara alla prossima con delle novità. Le ha anticipate Luca Marelli, ex arbitro, attraverso i proprio canali social: "Calvarese, Giacomelli ed Abbattista (che probabilmente molti non conoscono perché arbitro in CAN B) in deroga, saranno a disposizione di Rizzoli anche nella prossima stagione".