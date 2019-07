Auriemma attacca: "Qualcuno prende le notizie dall'alto e non le verifica, poi se James non arriva..."

Un attacco ai colleghi da parte di Raffaele Auriemma circa l'affare James Rodriguez. Il giornalista è intervenuto al microfono di Radio Marte: "Non dovesse arrivare James la gente resterà delusa perché qualcuno l'ha illusa. Un saltimbanco che si dimena quotidianamente. Ma la gente non è fessa come te... Un giorno tutto questo si capirà, uscirà fuori. Gente che prende le notizie che gli arrivano dall'alto e neanche le verifica".