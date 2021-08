Balotelli infuriato dopo la sostituzione: getta a terra una borraccia e prende a pugni la panchina

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Mario Balotelli tra le fila dell'Adana Demirspor. L'ex attaccante di Milan e Inter, ancora a secco di reti dopo tre presenze, è stato sostituito al 57' della gara di ieri contro il Konyaspor (1-1 finale) e non ha affatto gradito la scelta dell'allenatore, scatenando tutta la sua furia in panchina.

"SuperMario" ha gettato a terra una borraccia per poi prendere a pugni la stessa panchina. Un gesto che non è sicuramente piaciuto né ai compagni di squadra né al tecnico Samet Aybaba né alla società con sede ad Adana.