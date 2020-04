Barbara D'Urso, preghiera con Salvini: petizione con oltre 80mila firme per chiudere i suoi programmi

Ha fatto decisamente discutere il momento in cui Matteo Salvini ha recitato una preghiera in diretta tv sulle reti Mediaset con Barbara D'Urso. Le polemiche del web si sono scatenate e ora, a quanto pare, esiste sulla piattaforma change.org una petizione che ha già superato le 80mila firme per cancellare dal palinsesto Mediaset i programmi della conduttrice napoletana. Il titolo della raccolta firme scelto dall'utente Mattia Mat è "CancellareIProgrammiDellaDurso".

La petizione è stata promossa circa 24 ore fa. "Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi – si legge nel testo che giustifica la raccolta firma riportato dal Mattino – ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e pregando in diretta insieme a lui. Ricordiamoci che l’Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti. Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente".