Barcellona, addio a Messi: nella notte proteste dei tifosi blaugrana fuori dal Camp Nou

Tanti tifosi del Barcellona nella notte si sono riuniti fuori dal Camp Nou per manifestare il proprio disappunto per l'addio di Lionel Messi. Più tristezza che rabbia da parte delle decine di fan culé radunati nei pressi del tempio blaugrana, quasi tutti rigorosamente con la maglia della Pulga addosso e ancora increduli per quanto accaduto.