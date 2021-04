Bufera in Svezia, nel mirino c'è Ibrahimovic: "Ha ucciso un leone"

Curiosa accusa proveniente dalla Svezia: secondo i giornali scandinavi, l'asso del Milan e della selezione vichinga Zlatan Ibrahimovic nel 2011 avrebbe sparato ad un leone in Sud Africa. In seguito, Ibra ne avrebbe importato in patria la pelle, il cranio e la mascella come trofei con cui abbellire una delle sue case. L'attaccante veterano, precisa l'Expressen, è in possesso di una licenza di caccia, ottenuta meno di un anno prima del fatto di cui sopra.