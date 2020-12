Bufera su Abisso dopo Roma-Torino: "Rosso a Singo e rigore inesistenti, è uno scandalo!"

Tiene banco la direzione di gara di Rosario Abisso nella sfida tra Roma e Torino. Di fatto i giallorossi hanno giocato quasi per tutta la partita in superiorià numerica a causa dell'espulsione di Singo dopo appena 14' minuti per un doppio giallo. Un episodio discutibile, che ha mandato su tutte le furie anche il web: in particolare il secondo giallo al giocatore granata pare molto dubbio. Ma oltre al rosso per Singo, anche il rigore concesso alla Roma per fallo si Bremer su Dzeko è messo sotto l'occhio attento di tanti che lo ritengono assolutamente inesistente. Cosi sui social è esplosa la rabbia proprio contro Abisso, per alcuni definite "uno scandalo" le decisioni dell'arbitro che hanno favorito in maniera evidente la compagine giallorossa.