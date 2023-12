Calcio in Tv, alle 12 il sorteggio Champions. In serata l'appuntamento col Monday Night

Oggi alle 12 si terrà a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

Oggi alle 12 si terrà a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, l'evento sarà visibile in chiaro e per gli abbonati di Sky e Amazon Prime Video. In serata si chiude anche la 16ª giornata di Serie A con il Monday Night Atalanta-Salernitana. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

12.00 Sorteggio ottavi Champions League - CANALE 20, SKY SPORT 24, AMAZON PRIME VIDEO e UEFA.COM

13.00 Sorteggio playoff Europa League - DAZN, SKY SPORT 24 e UEFA.COM

13.00 Sorteggio playoff Conference League - DAZN e UEFA.COM

18.00 Fiorentina-Inter (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

19.30 Wolfsburg-Brema (Bundesliga femminile) - DAZN

20.30 Arezzo-Perugia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 252)

20.45 Atalanta-Salernitana (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Catania-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Audace Cerignola-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.45 Casertana-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.45 Latina-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

21.00 Girona-Alaves (Liga) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00 Birmingham City-Leicester (Championship) - DAZN

21.15 Sporting-Porto (Campionato portoghese) - DAZN