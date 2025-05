Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: i 10 match di Serie B in contemporanea

In questo martedì 13 maggio 2025 scende in campo l'ultima giornata di Serie B con tutti e 10 i match che si disputeranno in contemporanea alle ore 20:30. Va in scena anche la Liga con tre gare Valladolid-Girona alle 19.00, Real Sociedad-Celta Vigo alle 20.00 e Siviglia-Las Palmas alle 21.30. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 13 MAGGIO

19.00 Valladolid-Girona (Liga) - DAZN

20.00 Real Sociedad-Celta (Liga) - DAZN

20.30 Zona Serie B - DAZN

20.30 Brescia-Reggiana (Serie B) - DAZN

20.30 Cittadella-Salernitana (Serie B) - DAZN

20.30 Juve Stabia-Sampdoria (Serie B) - DAZN

20.30 Mantova-Catanzaro (Serie B) - DAZN

20.30 Modena-Cesena (Serie B) - DAZN

20.30 Palermo-Carrarese (Serie B) - DAZN

20.30 Pisa-Cremoense (Serie B) - DAZN

20.30 Sassuolo-Frosinone (Serie B) - DAZN

20.30 Spezia-Cosenza (Serie B) - DAZN

20.30 Sudtirol-Bari (Serie B) - DAZN

21.30 Siviglia-Las Palmas (Liga) - DAZN