Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si assegna la Coppa Italia, calcio d'inizio alle 21

Oggi mercoledì 14 maggio si assegna la Coppa Italia con la finalissima allo Stadio Olimpico di Roma. Alle 21 si affrontano per l'assegnazione del secondo trofeo stagionae il Milan e il Bologna. Si gioca anche in Olanda, Scozia e Spagna, oltre che per i Play-off di Serie C. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDI' 14 MAGGIO

19.00 Alaves-Valencia (Liga) - DAZN

19.00 Villarreal-Leganes (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.00 Pescara-Catania (Playoff Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.00 Feralpisalò-Crotone (Playoff Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.00 Torres-Atalanta U23 (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.00 Monopoli-Giana Erminio (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Rimini-Vis Pesaro (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.00 Groningen-Ajax (Eredivisie) - MOLA

20.00 Feyenoord-RKC (Eredivisie) - MOLA

20.00 PSV-Heracles (Eredivisie) - MOLA

21.00 Milan-Bologna (Finale Coppa Italia) - CANALE 5

21.00 Aberdeen-Celtic (Scottish Premiership) - MOLA

21.30 Real Madrid-Maiorca (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)