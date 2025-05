Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo la Premier, c’è Chelsea-Man United

In questo venerdì 16 maggio sono previsti diversi appuntamenti. Nel pomeriggio va in scena il Campionato Primavera, in serata in campo la Premier League con Aston Villa-Tottenham e Chelsea-Man United e il campionato scozzese. Di seguito la programmazione in tv.

14.00 Roma-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.00 Cesena-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.00 Sampdoria-Sassuolo (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

18.00 Fiorentina-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.30 Aston Villa-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Livingston-Partick Thistle (Scottish Premiership) - MOLA

21.15 Chelsea-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW