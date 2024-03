Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: abbuffata con 3 gare di A, Liga, Premier e Bundes

Dopo l'anticipo di ieri, terminato con la vittoria del Milan sul campo della Lazio, la Serie A torna in campo con altre tre gare

Dopo l'anticipo di ieri, terminato con la vittoria del Milan sul campo della Lazio, la Serie A torna in campo con altre tre gare: alle 15.00 Udinese-Salernitana, alle 18.00 Monza-Roma mentre stasera alle 20.45 andrà in scena Torino-Fiorentina.

14.00 Manchester City-Everton (Women's Super League) - DAZN

14.00 Ternana-Parma (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Brescia-Palermo (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Sudtirol-Lecco (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Torres-Pescara (Serie C) - SKY SPORT

14.00 Siviglia-Real Sociedad (Liga) - DAZN

15.00 Udinese-Salernitana (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

15.30 Union Berlino-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT

16.00 Nottingham Forest-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

16.00 Tottenham-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT MAX

16.15 Rayo Vallecano-Cadice (Liga) - DAZN

16.15 Vis Pesaro-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT

16.15 Juventus Next Gen-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT

16.15 Fermana-Olbia (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Monza-Roma (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN

18.00 Al Ahli-Al Fateh (Saudi League) - LA7D

18.30 Luton-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT CALCIO

18.30 Wolfsburg-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K

18.30 Getafe-Las Palmas (Liga) - DAZN

18.30 Pro Vercelli-Mantova (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Atalanta U23-Novara (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Triestina-Legnago (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Arezzo-Ancona (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Brindisi-Messina (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Torino-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

20.45 Perugia-Recanatese (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Benevento-Foggia (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Crotone-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Sorrento-Potenza (Serie C) - SKY SPORT

21.00 Valencia-Real Madrid (Liga) - DAZN

21.00 Clermont-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA