Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Juve-Roma, continua il 3° turno di Serie A

Ci sono tantissimi appuntamenti calcistici in questa domenica 1 settembre. Continua il 3° turno di Serie A, che tra le varie gare vede anche un big match: Juventus-Roma. Si gioca anche per gli altri campionati internazionali e nelle serie cadette del nostro paese. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

11.00 Udinese-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Empoli-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

14.30 Newcastle-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

14.30 Chelsea-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

14.30 Atalanta-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.30 Torino-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.30 Verona-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

16.00 Cruzeiro-Atletico Goianiense (Brasileirão) - MOLA

17.00 Manchester United-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

17.00 Alaves-Las Palmas (Liga) - DAZN

17.00 Osasuna-Celta (Liga) - DAZN

17.30 Bayern-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Milan Futuro-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.00 Novara-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.00 Caldiero-Padova (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Pergolettese-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Potenza-Turris (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.00 Trento-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

18.00 Lumezzane-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

18.00 Sassuolo-Juventus (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Zona Serie A - DAZN

18.30 Fiorentina-Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Genoa-Verona (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.30 Lipsia-Colonia (Bundesliga femminile) - DAZN

19.00 Siviglia-Girona (Liga) - DAZN

19.15 Getafe-Real Sociedad (Liga) - DAZN

20.30 Catanzaro-Cremonese (Serie B) - DAZN

20.30 Frosinone-Juve Stabia (Serie B) - DAZN

20.30 Mantova-Salernitana (Serie B) - DAZN

20.30 Palermo-Cosenza (Serie B) - DAZN

20.30 Spezia-Cesena (Serie B) - DAZN

20.30 Como-Milan (Serie A femminile) - DAZN

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Juventus-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Udinese-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Pescara-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Trapani-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 St. Louis City-LA Galaxy (MLS) - APPLE TV

21.00 Athletico Paranaense-Palmeiras (Brasileirão) - MOLA

21.30 Real Madrid-Betis (Liga) - DAZN

22.00 Independiente-River Plate (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA