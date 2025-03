Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 29ª giornata di Serie A

In questo sabato 15 marzo prosegue la 29ª giornata di Serie A. Start alle ore 15:00 con due gare, Udinese-Verona e Monza-Parma, alle 18:00 in campo il Milan contro il Como ed a chiudere Torino-Empoli alle ore 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 15 MARZO

11.00 Udinese-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Sampdoria-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Verona-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Monza-Cesena (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

14.00 Valladolid-Celta (Liga) - DAZN

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Udinese-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Monza-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Cesena-Spezia (Serie B) - DAZN

15.00 Cittadella-Sassuolo (Serie B) - DAZN

15.00 Frosinone-Brescia (Serie B) - DAZN

15.00 Juve Stabia-Modena (Serie B) - DAZN

15.00 Pescara-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Milan Futuro-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Rimini-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Ascoli-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Carpi-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Lucchese-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Empoli-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Sampdoria-Cremonese (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.00 Juventus-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Union Berlino-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

16.00 Manchester City-Brighton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Ipswich-Nottingham Foredt (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.00 Everton-West Ham (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.00 Southampton-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

16.15 Maiorca-Espanyol (Liga) - DAZN

17.15 Pisa-Mantova (Serie B) - DAZN

17.30 Liverpool-Newcastle (Finale Carabao Cup) - YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO

17.30 Perugia-Legnago (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Dinamo Zagabria-Lokomotiva Zagabria (Campionato croato) - MOLA

18.00 Milan-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Bournemouth-Brentford (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

18.30 Lipsia-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT LIPSIA e NOW

18.30 Villarreal-Real Madrid (Liga) - DAZN

19.00 Porto-AVS (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Bari-Salernitana (Serie B) - DAZN

19.30 New York Red Bulls-Orlando City (MLS) - APPLE TV

19.30 Toronto-Chicago Fire (MLS) - APPLE TV

20.00 RKC-PSV (Eredivisie) - MOLA

20.00 Deportivo Riestra-River Plate (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA

20.45 Torino-Empoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Los Angeles FC-Austin (MLS) - APPLE TV

21.00 Girona-Valencia (Liga) - DAZN

21.30 Sporting-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN