Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: playout Salernitana-Samp e c'è l'Italia U21

vedi letture

In questa domenica 22 giugno sono previste due gare molto importanti: su tutte, c'è la finale di ritorno dei play-out di Serie B, alle ore 20:30 la Salernitana all'Arechi dovrà cercare di rimontare la sconfitta dell'andata per 2-0. Appena 30 minuti più tardi avrà inizio il quarto di finale degli Europei Under 21, con l'Italia che sfiderà la Germania. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 22 GIUGNO

18.00 Juventus-Wydad Casablanca (Mondiale per Club) - DAZN e ITALIA 1

20.30 Salernitana-Sampdoria (Playout ritorno Serie B) - DAZN

21.00 Germania-Italia (Quarti di finale Europei Under 21) - RAI 1

21.00 Real Madrid-Pachuca (Mondiale per Club) - DAZN