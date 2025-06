Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 21 Inter-Urawa Reds

In questo sabato 21 giugno continua il Mondiale per Club. Alle 21 torna in campo l'Inter, che dopo il deludente pareggio con i messicani del Monterrey, affronta i giapponesi dell'Urawa Reds a Seattle. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 21 GIUGNO

18.00 Mamelodi-Borussia Dortmund (Mondiale per Club) - DAZN

21.00 Inter-Urawa Reds (Mondiale per Club) - DAZN e CANALE 5

21.00 Oviedo-Mirandes (Finale ritorno playoff Segunda Division) - DAZN