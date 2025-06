Sorrentino consiglia il Torino: "Prendi questo giocatore del Napoli, ha grandi doti"

vedi letture

L'ex portiere Stefano Sorrentino ha rilasciato una intervista a La Stampa ed ha parlato anche di alcuni portieri in rampa di lancio in Serie A. In particolare, si parla del mercato del Torino e Sorrentino dice la sua nel 'casting' di nomi per il numero uno che potrebbe avere nella prossima stagione Marco Baroni in granata.

Queste le sue parole: "Chi mi convince di più per il Torino? Sono in due che mi piacciono tantissimo: il primo è Caprile. L’ho visto crescere e lo seguo sempre. Ha delle grandi doti, sono convinto che presto sbarcherà in Nazionale. Il Torino farebbe un grande colpo ad ingaggiarlo. L'altro? Falcone, ha qualche anno in più che gli garantisce la giusta maturità per una sfida così importante. E poi Baroni lo conosce già".