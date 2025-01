Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si parte alle 12.30, attesa per l'Inter a Lecce

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo domenica 26 gennaio. Continua la 22ª giornata di Serie A, si riparte alle 12.30 con il lunch match tra Milan e Parma. Alle 15 l'Udinese ospita la Roma. Alle 18 l'Inter al Via del Mare contro il Lecce è chiamata a rispondere alla vittoria del Napoli. Chiude la domenica il posticipo alle 20.45 tra Lazio e Fiorentina. Si gioca anche in Premier League, Bundesliga e nella nostra serie cadetta. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 26 GENNAIO

11.00 Cremonese-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Empoli-Atalanta (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

11.00 Lecce-Monza (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Milan-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Catania-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.30 Napoli-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Cagliari-Torino (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

14.00 Rayo Vallecano-Girona (Liga) - DAZN

14.30 Sangiuliano City-Folgore Caratese (Serie D) - SOLOCALCIO

15.00 Udinese-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Brescia-Catanzaro (Serie B) - DAZN

15.00 Pisa-Salernitana (Serie B) - DAZN

15.00 Reggiana-Palermo (Serie B) - DAZN

15.00 Tottenham-Leicester (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

15.00 Crystal Palace-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Foggia-Benevento (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Perugia-Pescara (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Juventus Next Gen-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Vicenza-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Latina-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Milan Futuro-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Sampdoria-Verona (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.30 Hoffenheim-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

16.00 PAS Lamia-Aris (Campionato greco) - MOLA

16.15 Real Sociedad-Getafe (Liga) - DAZN

16.45 Al Ahli-Al Riyadh (Saudi League) - SOLOCALCIO

17.15 Cremonese-Modena (Serie B) - DAZN

17.30 Aston Villa-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

17.30 Triestina-Lecco (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Monopoli-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Albinoleffe-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Turris-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Caldiero-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

17.30 Hajduk Spalato-Slaven Belupo (Campionato croato) - MOLA

18.00 Lecce-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Athletic-Leganes (Liga) - DAZN

18.30 PAOK-Levadiakos (Campionato greco) - MOLA

19.00 Porto-Santa Clara (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Ternana-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.00 Fulham-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

20.45 Lazio-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Barcellona-Valencia (Liga) - DAZN

23.00 Boca Juniors-Argentinos Juniors (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA