Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 13ª di Serie A

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo lunedì 25 novembre. Termina la 13ª giornata di Serie A con gli ultimi due match in programma oggi. Si gioca anche per le serie C e il Monday Night in Premier League. Di seguito la programmazione in tv.

14.30 Monza-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Empoli-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Pescara-Pineto (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Carpi-Ternana (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Lucchese-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Venezia-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Newcastle-West Ham (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW