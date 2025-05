Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 36ª giornata di Serie A

Anche oggi, lunedì 12 maggio, termina la 36ª giornata di Serie A. Alle 18.30 al Penzo scendono in campo Venezia e Fiorentina, alle 20.45 il Monday Night tra Atalanta e Roma chiude il turno. Si gioca anche per il campionato saudita. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 12 MAGGIO

18.30 Venezia-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.00 Al Okhdood-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA

20.45 Atalanta-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)