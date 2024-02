Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: i recuperi del 21° turno in Serie A. Si gioca anche in FA Cup

Oggi si recuperano gli ultimi due match della 21ª giornata di Serie A . 28.02.2024 07:00 di Antonio Noto @antonio_noto vedi letture diTwitter: TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom Oggi si recuperano gli ultimi due match della 21ª giornata di Serie A . Si apre alle 18 con la sfida di Reggio Emilia tra Sasuolo e Napoli, in serata il big match tra Inter e Atalanta. Si gioca anche in Serie B e in Inghilterra il quinto turno di FA Cup. Di seguito la programmazione tv odierna. 14.30 Milan-Braga (Youth League) - SKY SPORT CALCIO 18.00 Sassuolo-Napoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 19.00 Padova-Lucchese (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 254) 20.30 Zona Serie B - DAZN 20.30 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT UNO 20.30 Venezia-Cittadella (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251) 20.30 Pisa-Modena (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252) 20.30 Spezia-Feralpisalò (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253) 20.30 Chelsea-Leeds (FA Cup) - DAZN 20.30 Catania-Rimini (Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 255) 20.45 Inter-Atalanta (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 20.45 Nottingham Forest-Manchester United (FA Cup) - DAZN 21.00 Liverpool-Southampton (FA Cup) - DAZN 23.00 Nacional-Academia Puerto Cabello (Copa Libertadores) - MOLA Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione