Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: si conclude il 10° turno di Serie A

Tanta carne al fuoco per quanto riguarda il calcio in televisione nella giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024. Termina la 10ª giornata di Serie A, in campo però c'è anche tanta Serie C. Di seguito la programmazione in tv.

18.30 Potenza-Taranto (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.30 Casertana-Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.30 Latina-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

19.00 Al Ittihad-Al Ahli (Saudi League) - SOLOCALCIO

20.30 Juventus Next Gen-Sorrento (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Roma-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Genoa-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

20.45 Como-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Crotone-Benevento (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Turris-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Foggia-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Messina-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW