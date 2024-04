Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: termina il 32° turno in Serie A . Derby campano in C

Oggi termina la 32ª giornata di Serie A, in programma gli ultimi due match.

Oggi termina la 32ª giornata di Serie A, in programma gli ultimi due match. Alle 18.30 si affrontano Fiorentina-Genoa, chiude il turno il Monday Night tra Atalanta e Verona. Si gioca anche in Serie C, dove spicca il derby campano tra Avellino e Benevento, e in Premier e Liga. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

18.00 Roma-Juventus (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

18.30 Fiorentina-Genoa (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

19.30 Hoffenheim-Colonia (Bundesliga femminile) - DAZN

20.30 Juve Stabia-Crotone (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

20.45 Atalanta-Verona (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Avellino-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Cesena-Recanatese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.45 Arezzo-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

21.00 Chelsea-Everton (Premier League) - SKY SPORT UNO

21.00 Osasuna-Valencia (Liga) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)