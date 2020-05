Campionati, Coppe e Nations League: la UEFA studia nuovi format e calendari

Il gruppo di lavoro formato da UEFA, ECA e rappresentanti delle leghe europee sta cercando di definire il format migliore per chiudere le competizioni continentali. L'idea è quella di ultimare la Champions League in questo modo: dopo aver terminato le ultime sfide degli ottavi, si giocherebbero i quarti in gara secca e poi disputare una final four a Istanbul. Finora sembra essere questa la soluzione migliore, con il riavvio dell'Europa League fissato per il 6 agosto e i quarti di Champions per l'8.

Slittano la prossima stagione e la Nations League - Si tratta di una bozza di calendario, che ovviamente provocherebbe lo slittamento della prossima stagione: l'inizio sarebbe ritardato perché i giocatori andrebbero in vacanza a settembre, e questo provocherebbe anche il rinvio delle partite di Nations League e una conseguente posticipazione della competizione.

Tre città scelte per l'Europeo si tirano indietro - Ma questi non sono gli unici grattacapi per Ceferin, Agnelli e gli altri potenti del calcio europeo.. Secondo Marca, tre città delle 12 scelte per ospitare le partite del prossimo Europeo potrebbe rinunciare a causa dei problemi derivanti dalla pandemia. La Federcalcio spagnola ha categoricamente smentito che una di queste sia Bilbao. Anche per questo, forse, la UEFA ha deciso di rimandare la riunione dell'esecutivo, inizialmente prevista per il 27 maggio.