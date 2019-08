Campionato cinese, Benitez batte Cruyff jr con un assist di Hamsik. Pari alla prima per Donadoni

Il Dalian di Rafa Benitez e Marek Hamsik ha battuto il Chongquing di Jordi Cruyff (figlio del campione olandese) per 3-1 nel campionato cinese. L’ex capitano del Napoli ha realizzato l’assist per Rondon nell’1-0. Dopo il pareggio di Fernandinho, Carrasco e Rondon hanno dato la vittoria a Benitez. L’altro ex allenatore del Napoli Roberto Donadoni, invece, ha pareggiato 1-1 con un suo Shenzen contro il Beijing Renhe.