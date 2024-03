Caos a Torino nel finale: gesto minaccioso di Juric a Italiano, interviene Cairo

Caos e nervosismo nel match dell'Olimpico tra Torino e Fiorentina: Juric ha rivolto un gesto minaccioso a Italiano, Cairo è intervenuto per calmare le acque

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Caos e nervosismo nel match dell'Olimpico tra Torino e Fiorentina: l'espulsione di Ricci nel finale del primo tempo ha scatenato un diverbio tra gli allenatori (con Juric ammonito per proteste). La tensione tra i due si è prolungata per tutta la ripresa della partita, culminando con un battibecco al 90esimo che ha portato all'espulsione del tecnico granata e all'ammonizione dell'allenatore della Fiorentina.

Come riporta Sky Sport, Ivan Juric uscendo dal campo ha rivolto un gesto minaccioso nei confronti di Vincenzo Italiano scatenando l'ira di tutta la panchina Viola tanto da richiedere l'intervento del presidente del Torino Urbano Cairo, che è sceso in campo per calmare le acque.