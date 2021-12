Caos nella Polonia di Zielinski: Sousa abbandona la panchina per andare al Flamengo?

Paulo Sousa è pronto a diventare il nuovo allenatore del Flamengo. Lo riporta il quotidiano Record, che spiega come il tecnico portoghese sia vicino all'addio alla Polonia e sia pronto a ripartire dal Brasile, dove è stato scelto dopo un lungo casting dalla società. L'annuncio è previsto ad ore, poi Sousa inizierà la nuova avventura in Brasile.

La posizione di Paulo Sousa.

"Non c'è ancora nemmeno un accordo verbale". Così Hugo Cajuda, agente del tecnico Paulo Sousa, ha frenato le voci che vorrebbero il portoghese, al centro delle polemiche per la decisione di lasciare la panchina della Polonia, a un passo dalla firma con i brasiliani del Flamengo che nelle scorse ore hanno presentato un'importante offerta al tecnico.

La posizione della Federazione.

Paulo Sousa al Flamengo? No, secondo il presidente della federazione polacca. Con un post su Twitter, il presidente Cezary Kulesza ha voluto raccontare le ultime ore in casa polacca, dove Paulo Sousa avrebbe chiesto la rescissione per poi firmare con il club brasiliano, che ha messo sul piatto un ricco contratto pluriennale. Kulesza, però, ha rifiutato con fermezza la richiesta dell'allenatore, definendolo "irresponsabile" ed "incoerente", negandogli dunque l'addio.