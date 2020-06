Casertana, dirigenti e giornalisti aggrediti con l'estintore pre-conferenza stampa: i dettagli

Incredibile quanto successo nella sala stampa “Mario Iannotta” dello stadio “Pinto” di Caserta. Come riferisce il Corriere dello Sport, un raid punitivo consumato ai danni di alcuni giornalisti presenti "alla presentazione" dell'avvocato Vincenzo Todaro, direttore generale della Casertana da undici giorni.

L'ACCADUTO - Con ausilio di mascherine anti Coronavirus per coprire i volti, 3 persone con tute plastificate hanno fatto irruzione in sala stampa alle 18.15 di ieri pomeriggio scaricando il liquido di un estintore addosso a giornalisti e cameraman, lanciando pure sedie e altri oggetti contro di loro. 3 giornalisti hanno rimediato contusioni e lievi escoriazioni. I teppisti, dopo la bravata, sono scappati via uscendo dalla porta principale. I carabinieri sono subito intervenuti per ricostruire la dinamica dell’aggressione, si sono messi all’opera per individuare i responsabili.

I COMUNICATI - La Casertana ha diramato un comunicato dove afferma disappunto per i fatti che hanno reso impossibile lo svolgimento della programmata conferenza di presentazione del direttore generale Vincenzo Todaro. Molto duro il comunicato diffuso dall’Ussi Campania: "Chiediamo alle forze dell’ordine indagini rapide e la garanzia della sicurezza e del diritto di cronaca all’interno e fuori lo stadio della Casertana. Così come è necessaria da parte dei dirigenti della squadra più responsabilità"