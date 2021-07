Casertana esclusa dalla C, il presidente durissimo: "Sentenza vergognosa. Ho chiuso col calcio"

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana, ha commentato l'esclusione della sua società dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI: "È una sentenza vergognosa. Ci hanno buttato fuori per un'istanza di fallimento che non sta né in cielo né in terra. Io ho chiuso, non metterò più un euro nel calcio".