Caso Messi, prosegue il braccio di ferro col Barça: non si presenta alle visite mediche

Lionel Messi doveva svolgere alle ore 10:15 le visite mediche nella cittadella sportiva del Barcellona, ma il fuoriclasse argentino non si è presentato. Gli altri possibili epurati, Arturo Vidal, Gerard Piqué, Luis Suarez, come raccolto da Tmw, invece hanno svolto regolarmente i controlli di routine. Il club blaugrana era comunque già a conoscenza della volontà del giocatore di non presentarsi, né oggi né domani al primo allenamento. Infatti Leo e i suoi avvocati considerano estinto il suo vincolo col Barça, visto che il calciatore ha fatto uso della clausola unilaterale che gli permetteva di risolvere anticipatamente il suo contratto.