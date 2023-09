Cavani fa flop in semifinale di Libertadores e perde le staffe col giornalista: "Di cosa parli?"

TuttoNapoli.net

Il Boca Juniors non va oltre lo 0-0 nella semifinale d'andata di Copa Libertadores alla Bombonera, contro il Palmeiras, dopo 90' di dominio ma con scarso cinismo davanti al portiere. Tra i peggiori in campo, infatti, c'è Edinson Cavani, troppo sprecone dinanzi al portiere secondo diversi media argentini Quando però il collega argentino di Telefe glielo fa notare, il Matador appare subito un po' stizzito: "Di quali occasioni parli? Credi che le palle che mi siano arrivate siano chiare occasioni?". E poi: "In mezzo al campo le cose non sono facile come sembrano dal'esterno", ha aggiunto l'ex Napoli visibilmente arrabbiato.