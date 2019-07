Champions in chiaro, trovato l'accordo tra Sky e Mediaset: cedute 16 gare, i dettagli

Mediaset e Sky hanno trovato l'accordo per la trasmissione in chiaro di alcune partite delle prossime due edizioni della Champions League. A confermarlo è l'edizione odierna de La Repubblica, secondo cui manca soltanto l'assenso dell'UEFA, che è solo una formalità. Già martedì Mediaset lo svelerà probabilmente, raccontando anche i dettagli.



Rai respinta - E' stata respinta per quest'anno la Rai, che aveva fatto ricorso, non andato a buon fine. Per la precisione, Sky cede 16 partite (Supercoppa Europea inclus) e la Champions dovrebbe andare a sostituire la prima serata di Barbara D'Urso. E' possibile, inoltre, che sia visibile anche una seconda gara in chiaro a settimana, magari in orari diversi, ma solo per la fase a gironi.