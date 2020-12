Champions, stasera tocca a Juve e Lazio: il programma completo e la copertura tv

Stasera sarà ancora Champions League. Toccherà a Lazio e Juventus scendere in campo per provare a tenere vivo il proprio cammino in Europa.

18.55 Diretta Goal Champions League - SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT

18.55 Basaksehir-Lipsia (Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT

18.55 Krasnodar-Rennes (Champions League) - SKY SPORT

21.00 Diretta Goal Champions League - SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT

21.00 Juventus-Dinamo Kiev (Champions League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT

21.00 Borussia D.-Lazio (Champions League) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT

21.00 Manchester United-PSG (Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT

21.00 Ferencvaros-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT

21.00 Bruges-Zenit (Champions League) - SKY SPORT

21.00 Siviglia-Chelsea (Champions League) - SKY SPORT