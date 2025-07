Conte parla in conferenza: oggi il primo incontro alla stampa, l'orario

Prima conferenza stampa di Antonio Conte da Dimaro. Appuntamento per oggi alle 15.30. Il tecnico dei campioni d'Italia interverrà in conferenza dallo Teatro Comunale di Dimaro. Di seguito il programma ufficiale della giornata di oggi, venerdì 18 luglio, con doppio allenamento per gli azzurri.

Ore 10.00 - ALLENAMENTO MATTUTINO

al termine dell'allenamento autografi con 2 calciatori Azzurri

ore 17:30 - ALLENAMENTO POMERIDIANO

al termine dell'allenamento autografi con 2 calciatori Azzurri

Ore 21.30 - NOTTI AZZURRE - CINEMA SOTTO LE STELLE

"Mission Impossible: the final reckoning