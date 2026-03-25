Rinnovo Anguissa, frenata dopo l'infortunio. E ci sono i primi estimatori

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Arrivato in sordina nel 2021, Anguissa ha trasformato il centrocampo azzurro con la sua fisicità e un'intelligenza tattica fuori dal comune

Se da una parte Scott McTominay sembra pronto a legarsi sempre di più al Napoli, dall'altra resta sospeso il futuro di altri giocatori, leader del centrocampo, come Anguissa. Per cui il rinnovo di contratto è al momento argomento in stand-by. Lo spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola. Infatti, dopo l’infortunio di novembre rimediato con la nazionale, i colloqui per prolungare il rapporto con il Napoli sono gradualmente divenuti meno intensi, e così al momento la certezza resta la clausola di rinnovo annuale, fino al 2027, fissata a favore del club di De Laurentiis. "Frank ha tanti estimatori, ovviamente, soprattutto in Turchia, ma le parti hanno intenzione di continuare a camminare fianco a fianco; trovando però una quadra che faccia piacere a tutti", si legge.

Rinnovo Anguissa, dalle prospettive future alla sua carriera

Arrivato in sordina nel 2021, Anguissa ha trasformato il centrocampo azzurro con la sua fisicità e un'intelligenza tattica fuori dal comune. E poi anche con una spiccata sensibilità verso i gol. Il camerunese è stato uno degli architetti dello scudetto del 2023 e ha confermato il suo status di leader anche nel trionfo del 2025 con Conte in panchina. In attesa di ritrovare la forma migliore, resta l'uomo d'equilibrio capace di spezzare il gioco avversario e ribaltare l'azione con progressioni palla al piede. Con oltre 150 presenze in maglia azzurra, Anguissa rappresenta oggi la colonna portante su cui si fondano le ambizioni europee del club azzurro.