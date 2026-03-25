McTominay si lega al Napoli! Cds annuncia: "Rinnovo in vista"
Scott McTominay si lega ancora di più al Napoli. Il centrocampista scozzese, infatti, come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, sta discutendo il rinnovo e l’orizzonte è addirittura luminoso: rinnovo in vista. Un segno concreto della sua volontà di essere sempre più centrale nel progetto tecnico di Conte e non solo. D'altronde Scott ha anche legato molto con la città, è un idolo dei tifosi e un leader per la squadra, l'Mvp dell'ultimo campionato e anche in questa stagione sta facendo la differenza con i suoi gol. Di McT e del suo futuro aveva parlato qualche giorno fa anche il ds del Napoli Giovanni Manna: "Futuro McTominay? Ha altri due anni di contratto, c'è un rapporto sano con i suoi agenti, ha espresso la volontà di restare, ne stiamo parlando senza fretta, non diventerà un tormentone".
McTominay-Napoli, ancora insieme? La storia dal 2024
Pochi giocatori hanno impattato Napoli e in Serie A con la forza di Scott McTominay. Arrivato dal Manchester United nell'estate del 2024, lo scozzese - ribattezzato affettuosamente "McFratm" dai tifosi per la sua, come detto, capacità di sapersi integrare in città - è diventato istantaneamente l'eroe del quarto scudetto. La sua capacità di inserimento e il vizio del gol (già 24 reti in azzurro a marzo 2026) lo rendono un attaccante aggiunto. Nel 2025 ha vissuto un anno magico, vincendo Tricolore e Supercoppa e trascinando la sua Scozia ai Mondiali 2026. Grinta, cuore e fiuto del gol: McTominay è il volto del nuovo corso vincente del Napoli di De Laurentiis.
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