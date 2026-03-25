McTominay si lega al Napoli! Cds annuncia: "Rinnovo in vista"

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Pochi giocatori hanno impattato Napoli e in Serie A con la forza di Scott McTominay. Arrivato dal Manchester United nell'estate del 2024

Scott McTominay si lega ancora di più al Napoli. Il centrocampista scozzese, infatti, come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, sta discutendo il rinnovo e l’orizzonte è addirittura luminoso: rinnovo in vista. Un segno concreto della sua volontà di essere sempre più centrale nel progetto tecnico di Conte e non solo. D'altronde Scott ha anche legato molto con la città, è un idolo dei tifosi e un leader per la squadra, l'Mvp dell'ultimo campionato e anche in questa stagione sta facendo la differenza con i suoi gol. Di McT e del suo futuro aveva parlato qualche giorno fa anche il ds del Napoli Giovanni Manna: "Futuro McTominay? Ha altri due anni di contratto, c'è un rapporto sano con i suoi agenti, ha espresso la volontà di restare, ne stiamo parlando senza fretta, non diventerà un tormentone".

McTominay-Napoli, ancora insieme? La storia dal 2024

Pochi giocatori hanno impattato Napoli e in Serie A con la forza di Scott McTominay. Arrivato dal Manchester United nell'estate del 2024, lo scozzese - ribattezzato affettuosamente "McFratm" dai tifosi per la sua, come detto, capacità di sapersi integrare in città - è diventato istantaneamente l'eroe del quarto scudetto. La sua capacità di inserimento e il vizio del gol (già 24 reti in azzurro a marzo 2026) lo rendono un attaccante aggiunto. Nel 2025 ha vissuto un anno magico, vincendo Tricolore e Supercoppa e trascinando la sua Scozia ai Mondiali 2026. Grinta, cuore e fiuto del gol: McTominay è il volto del nuovo corso vincente del Napoli di De Laurentiis.