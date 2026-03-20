Live Conte in conferenza: "Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..."

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Al termine del match contro il Cagliari, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Unipol Domus per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.59 - Inizia la conferenza stampa.

"Dobbiamo essere più cinici, andando sullo 0-2 potevamo essere più tranquilli. Io dico sempre ragazzi, l'1-0 non ti dà tranquillità di niente, perché un calcio d'angolo, una palla lunga, una ribattuta, una mischia in area e rischi di pareggiare una partita, di buttare via due punti, invece comunque siamo stati bravi e sono molto contento di quello che stiamo facendo, perché continuo a dire che noi la cosa straordinaria l'abbiamo fatta fino adesso, in questi sette mesi, in quei sette mesi dove con grandissime emergenze siamo riusciti comunque a stare lì, tra le prime posizioni. Adesso stanno rientrando un po' tutti i calciatori, anche i lungodegenti, non sono ancora al top della forma, però averli tutti a disposizione mi dà la possibilità anche di cambiare e anche durante la partita di dare nuova linfa, nuova energia alla squadra, nuova qualità"

La composizione del doppio play con McTominay e De Bruyne di ruolo è qualcosa che si deve oliare per essere vista al massimo delle potenzialità? "Il discorso del doppio play è un po'… non è che è una cosa nuova, no, perché noi giocando comunque come stiamo giocando con questo quadrilatero a centrocampo possono cambiare gli uomini, può giocare Lobotka con Anguissa, può giocare McTominay con Gilmour, cioè Elmas con Lobo, quindi il doppio play c'è sempre stato da quando abbiamo cambiato sistema. Poi possono cambiare i calciatori, però il concetto rimane uguale nei movimenti, in quello che devono fare. È inevitabile che quando hai due play specifici perdi un po' in fisicità, perché non avere McTominay o Anguissa in mezzo al campo, o lo stesso Elif, un po' di fisicità la perdi, magari acquisti più qualità, dovresti acquistare un po' più di qualità nel palleggio. Però il doppio play noi l'abbiamo sempre utilizzato, possono cambiare gli interpreti, però il quadrilatero noi ci stiamo lavorando da quando sono tornato, cioè dopo la sosta che abbiamo avuto da novembre. E continueremo perché comunque è una situazione che a me piace e crea problematiche agli avversari".

Quanto è contento che il Napoli è tornato a non prendere gol? "Sono contento prima di tutto della vittoria, che è la quarta consecutiva e che viene prima di una sosta. L'ultima, se vi ricordate, avevamo perso a Bologna e siamo stati quindici giorni belli arrabbiati. Adesso abbiamo la possibilità di goderci questi quindici giorni prima di affrontare il Milan alla ripresa del campionato. Al tempo stesso è finalmente arrivato un clean sheet. Oggi siamo stati bravi a non farci tirare in porta perché abbiamo subito zero tiri in porta. Sono contento da questo punto di vista, un po' meno contento dalla parte realizzativa perché dobbiamo comunque essere più bravi, più qualitativi, più cinici quando arriviamo lì".

21.03 - Termina la conferenza.