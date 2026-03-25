Futuro Lobotka, c'è la clausola: la cifra per lasciare Napoli a giugno

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Lo slovacco, vero cervello della squadra, un play moderno, un regista autentico, ha vissuto una rinascita totale sotto la gestione Spalletti

Stanislav Lobotka, futuro in bilico al pari di Anguissa? Il suo contratto scadrà nel 2027, ma a margine è stata inserita una clausola rescissoria da circa 25 milioni che potrebbe liberarlo. Dunque - si legge sul Cds oggi in edicola - in estate tutti i club che vorranno approfittarne sapranno bene di avere un prezzo già fissato che vale come valutazione del giocatore. Che al momento è solo concentrato sul campo. Per il futuro c'è tempo, invece. Una clausola che può definire il suo futuro, dunque, ma ora testa alle prossime partite.

Futuro Lobotka tra clausola e rendimento

Lo slovacco, vero cervello della squadra, un play moderno, un regista autentico, ha vissuto una rinascita totale sotto la gestione Spalletti, culminata con lo scudetto del 2023, per poi confermarsi ai vertici con il titolo del 2025 vinto quando in panchina era arrivato Conte. Nel 2026, a 31 anni, continua a vantare statistiche di precisione nei passaggi superiori al 92%, rendendo vano ogni tentativo di pressing avversario con le sue sterzate. Nonostante la crescente concorrenza a centrocampo, con l'arrivo di Gilmour che si è già dimostrato degno sostituto, la sua capacità di proteggere palla e dettare i tempi della manovra lo rende un elemento insostituibile, il faro che illumina il gioco al Maradona e non solo.