Coronavirus, 15 casi in una casa di riposo in Basilicata: tutti in isolamento

Una casa di cura per anziani a San Giorgio Lucano, Matera, è stata posta in isolamento dopo che oggi sono stati riscontrati 15 casi di positività al Covid-19. Secondo quanto riportato da basilicata24.it pare che si tratti di tre operatori e dodici ospiti. Per tutti e quindici non sarebbe stato riscontrato alcun sintomo sono quindi in buone condizioni di salute. Passo indietro per la Basilicata che ieri non aveva registrato alcun caso.