Coronavirus, Arcuri: "App contact tracing sarà pilastro importante della fase 2"

Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri al Tg1 ha aggiornato circa lo sviluppo dell'app che dovrebbe aiutare nel frenare il contagio da Coronavirus: “La app sul contact tracing sarà un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell'emergenza. Stiamo lavorando con il ministero per l'Innovazione e la Presidenza del Consiglio per cominciare la sperimentazione, che contiamo possa essere avviata in alcune regioni pilota, per poi estenderla. Speriamo in una massiccia adesione volontaria dei cittadini”.