Coronavirus, il messaggio della regina Elisabetta II: "Restando uniti, vinceremo noi"

La regina Elisabetta II ha scritto l'ennesima pagina di storia. La sovrana ha parlato ai sudditi dagli schermi televisivi: un messaggio più unico che raro, che trova precedenti solo in occasioni drammatiche quali la guerra del Golfo o la morte di Diana. Queste le sue parole agli inglesi:

"Quelli che verranno dopo di noi potranno dire che i britannici di questa generazione sono stati forti come ogni altra. Negli anni a venire ognuno sarà in grado di essere orgoglioso per come ha risposto a questa sfida: alla quale i britannici hanno reagito con le doti di auto-disciplina e tranquilla risolutezza condita di buon umore che ancora caratterizzano questo Paese. Mi rivolgo a voi, in quello che so essere un momento sempre più impegnativo. Un momento di rottura nella vita del nostro Paese, che ha portato lutto ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti. Voglio ringraziarvi tutti per l'impegno, quello che facciamo è prezioso, il duro lavoro ci riporterà a vivere tempi normali. Voglio ringraziare tutti quelli che stanno a casa e proteggono chi è più debole. Insieme combatteremo questo male, se staremo uniti e risoluti ne usciremo".