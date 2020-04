Coronavirus in Spagna, Min. Turismo: "In spiaggia si dovrà tenere distanza sociale"

La ministra per il turisimo in Spagna Reyes Maroto è intervenuta ai microfoni di El Pais in merito al protrarsi dell'emergenza Coronavirus anche in estate: "Quest'estate in Spagna sarà necessario mantenere la distanza sociale anche in Spiaggia per evitare il rischio di contagi. Sarà importante mantenere le raccomandazioni sanitarie, per cui dobbiamo interiorizzare ciò che stiamo facendo ora. Finché non avremo un vaccino niente sarà come prima"