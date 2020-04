Coronavirus in Spagna: numeri in leggero rialzo nelle ultime 24 ore

Continua l'emergenza Coronavirus in Spagna: nelle ultime ore i numeri sono in leggero rialzo rispetto alla giornata di ieri: registrati 523 nuovi decessi riguardo al COVID-19, a riferirlo è il Ministero della salute. Il totale delle vittime è salito a 21.717. I contagiati registrati nelle ultima giornata sono 4.211 mentre i pazienti in terapia intensiva calano, 52 in meno rispetto a ieri