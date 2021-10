"Costi poco al fanta perché non sei titolare", gaffe di Caressa con D'Ambrosio

Siparietto con finale a sorpresa quello andato in scena a Sky Sport. Fabio Caressa chiacchierava con Danilo D'Ambrosio commentando il suo gol ad Empoli, gli ha ricordato: "Sei uno col vizietto del gol, ti prenderesti al fantacalcio?". La risposta dell'interista: "Dipende dal prezzo...". A quel punto, il noto telecronista e conduttore ha chiosato: "Non sei titolare, non penso costi molto". D'Ambrosio ha concluso: "Ah...vabene" lasciando intendere un po' di stupore e dispiacere per questa risposta.