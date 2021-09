CR7 e la numero 7: lo United dovrà rimborsare i tifosi che avevano acquistato la maglia di Cavani

Il Manchester United dovrà rimborsare i tifosi che avevano acquistato la maglia col 7 di Edinson Cavani, ora che l'iconico numero è tornato sulle spalle di Cristiano Ronaldo. Il Guardian riferisce infatti che le regole della Premier League (non così stringenti, evidentemente, se si considera che la stampa inglese per una settimana ci ha spiegato come il portoghese non potesse riavere il suo numero e invece eccolo lì) impongono ai club, in caso di cambio di maglia di un giocatore a stagione in corso, di risarcire i tifosi che abbiano acquistato in precedenza una maglia con nome e numero.